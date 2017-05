Un nuovo evento Nintendo Direct potrebbe essere trasmesso a breve?

Secondo quanto riportato da un insider di NeoGAF,potrebbe trasmettere a breve un nuovo Direct. Al momento si tratta di un rumor legato a speculazioni riguardo il nuovo design della pagina Direct sul sito giapponese della compagnia.

La pagina in questione presenta le vecchie trasmissioni organizzate in una grafica a colonna, alcuni Direct precedenti sono però stati rimossi e attualmente è presente uno spazio vuoto che potrebbe indicare l'imminente trasmissione di un nuovo show.

Lo slot in questione potrebbe anche riguardare eventuali eventi E3, anche se la modifica è stata effettuata al momento solamente sul sito di Nintendo of Japan e non sulle pagine dei portali occidentali. La formula dei Direct continua a riscuotere un discreto successo e sicuramente la società ha già in programma nuove trasmissioni per il 2017, difficile però saperne di più, almeno per il momento.