Un nuovo gioco del Professor Layton in arrivo nel 2018

Dopo aver annunciato l'arrivo di unadedicata alha confermato che un nuovo gioco della serie è in fase di sviluppo, con uscita prevista per l'estate del 2018.

Non è chiaro se il titolo in questione sia in qualche modo legato alla serie animata oppure no, Level-5 non ha rivelato alcun dettaglio in merito, limitandosi a confermare lo sviluppo del gioco. Dopo Layton's Mystery Journey Katrielle e il Complotto dei Milionari potremo dunque tornare a vestire i panni del Professor Layton.

Attendiamo maggiori informazioni a riguardo, non è escluso che il gioco possa uscire su Switch, segnando così il debutto di Level-5 sulla nuova piattaforma Nintendo.