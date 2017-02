Un nuovo limite per le mod di Fallout 4 e Skyrim: SE su PS4 e Xbox One

Le ultime patch rese disponibili perhanno introdotto un limite numerico per le mod applicabili sulle versioni PlayStation 4 e Xbox One dei due RPG targati

Se in precedenza l'unico fattore da tenere in considerazione era il peso delle mod in relazione alla quantità di spazio occupabile da queste sulle due console (1GB su PS4, 5GB su Xbox One), ora i giocatori dovranno prestare attenzione anche al numero di mod applicate contemporaneamente in Fallout 4 e Skyrim Special Edition: su PlayStation 4 potranno essere utilizzate 100 mod alla volta, su Xbox One 150.

Come spiegato da Bethesda, il cambio è stato adoperato per stabilizzare le performance dei due titoli. "Il limite sull'implementazione delle mod in Fallout 4 e Skyrim: Special Edition è stato testato internamente al fine di raggiungere una maggiore stabilità di gioco. Si tratta di un punto di partenza, e potrebbe essere modificato.

Capiamo la vostra frustrazione. Come tutti voi, anche noi siamo nuovi all'utilizzo delle mod su console. Continueremo ad aggiornare Fallout 4 e Skyrim: Special Edition in futuro, e se si presenterà l'occasione per riuscire a risolvere questi problemi, non mancheremo di aggiornarvi".

Fallout 4 e Skyrim: Special Edition sono entrambi disponibili per PC, PS4 e Xbox One.