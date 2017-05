Un nuovo personaggio di ARMS sarà annunciato nel Direct di stasera?

Il profilo Twitter giapponese diha pubblicato una misteriosa immagine teaser che sembra suggerire l'arrivo di un nuovo personaggio, che potrebbe essere annunciato durante il Nintendo Direct dedicato al gioco, in programma giovedì 18 maggio a mezzanotte.

L'artwork non è particolarmente chiaro e mostra solamente una boccetta di profumo, una fragranza apparentemente di lusso probabilmente destinata al pubblico femminile. Con ogni probabilità ne sapremo di più durante il Nintendo Direct dedicato ad ARMS, la trasmissione andrà in onda a partire dalle 00:00 (ora italiana) di giovedì 18 maggio.

Restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti in merito, ricordiamo che ARMS sarà disponibile in Europa dal 16 giugno esclusivamente su Nintendo Switch, insieme ai nuovi Joy-Con gialli a tiratura limitata.