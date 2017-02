Un nuovo personaggio di Street Fighter V sarà annunciato la prossima settimana

ha annunciato che il 15 febbraio sarà annunciato un nuovo personaggio del roster di. Il lottatore in questione verrà svelato durante il party di lancio dell'album Drogas Light del rapper Lupe Fiasco.

Nel 2016, Lupe Fiasco è stato protagonista dell'evento di lancio americano di Street Fighter 5, dodici mesi dopo il rapper approfitta del party per l'uscita del suo ultimo album per svelare un nuovo lottatore della Season 2 del gioco. Il reveal è previsto per il 15 febbraio alle 18:00, quando in Italia saranno le 03:00 del mattino del giorno successivo.

A un anno dal lancio del gioco, Street Fighter V ha venduto 1.5 milioni di copie, Capcom ha più volte ribadito che nel corso del 2017 arriveranno interessanti novità, restiamo dunque in attesa di saperne di più.