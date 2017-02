Un nuovo rinvio per Star Trek: Bridge Crew

, titolo pensato per la Realtà Virtuale ispirato alla celeberrima serie TV fantascientifica, è stato nuovamente rimandato, come comunicato oggi da. Inizialmente prevista entro la fine del 2016, la data di uscita del titolo era già stata posticipata al 14 marzo 2017.

La casa francofona ha voluto ringraziare i giocatori per la loro pazienza, ed ha specificato che il rinvio permetterà allo studio di sviluppo di dar vita a Star Trek Bridge così come è stato concepito.

In aggiunta al comunicato, Ubisoft ha voluto inoltre confermare che la crew presente in Star Trek: The Original Series sarà giocabile in Bridge Crew; così come sarà presente la Nave stellare Enterprise, che si andrà ad affiancare alla Aegis, nave concepita appositamente per il titolo.

Star Trek: Bridge Crew è atteso per PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive.