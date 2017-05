Un nuovo screenshot di Code Vein in attesa del primo trailer

Domani (martedì 2 maggio)pubblicherà il, per ingannare l'attesa gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo screenshot del gioco che mostra il primo piano di uno dei protagonisti dell'avventura.

Code Vein è il nuovo Action RPG sviluppato da team di God Eater, nel gioco vestiremo i panni di un Redivivo, unico sopravvissuto a una catastrofe che ha messo in ginocchio la Terra. Code Vein uscirà nel 2018 su tutte le principali piattaforme, al momento però non ci sono altri dettagli sulle console di destinazione e sulla finestra di lancio. Non ci resta che attendere poche ore per il primo trailer.