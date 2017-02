Un nuovo spot televisivo per The Legend of Zelda: Breath of the Wild

ha recentemente pubblicato un nuovo spot televisivo perdedicato alle reti nazionali giapponesi: lo trovate riportato in apertura di articolo.

Il filmato mette in mostra gli spettacolari combattimenti ingaggiati da Link e non manca di presentare nuovamente alcune fasi di esplorazione fra le ispirate ambientazioni del mondo di Hyrule, contornando il tutto con un coinvolgente accompagnamento sonoro.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in testata, ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è atteso il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U. Recentemente la grande N ha annunciato che Breath of the Wild si arricchirà post-release con un Expansion Pass.