Un nuovo teaser trailer per i Demoni di Agony

Lo studio polaccoha pubblicato oggi un breve teaser trailer per presentare al pubblico i Demoni presenti in. Questo filmato anticipa il reveal del gameplay che verrà invece diffuso in rete la prossima settimana, a partire dal 28 febbraio.

Il video, che potete trovare riportato in apertura, ci permette di dare un primo sguardo alle ambientazioni tetre e grottesche del gioco, attualmente in sviluppo per PS4, Xbox One e PC, e in uscita entro la fine dell'anno. Agony metterà il giocatore nei panni di un'anima tormentata persa nei meandri degli Inferi, senza alcun ricordo sul proprio passato, che dovrà sfruttare le proprie capacità per sopravvivere e trovare una via d'uscita.