Un nuovo Toukiden sarà annunciato nel 2017

4Gamer ha intervistato alcuni sviluppatori di, i quali hanno parlato, tra le altre cose, del futuro della serie. Il franchise continuerà e nel 2017 verrà annunciato un nuovo capitolo della serie.

Queste le parole di Kazutoshi Sekiguchi, direttore di Toukiden 2: "Il team di sviluppo di Toukiden è attualmente a riposo e sta raccogliendo idee per un nuovo episodio della saga. Penso che nel 2017 mostreremo cosa abbiamo in serbo per il futuro." Il produttore Takashi Morinaka conferma sostanzialmente le parole del collega: "Abbiamo lanciato Toukiden 2 nel 2016, ringrazio tutti per il supporto. Il prossimo anno vi mostreremo l'evoluzione della serie."

Toukiden 2 è uscito in Giappone la scorsa estate su PlayStation 4 e Vita, il gioco arriverà in Occidente nel corso del 2017, come confermato recentemente da Koei-Tecmo, al momento però la data di lancio in Europa non è stata resa nota.