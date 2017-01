Un nuovo trailer per l'evento Soulcalibur Orchestral Memories

e La Fée Sauvage hanno svelato oggi un nuovo trailer per l’imminente serie di concerti sinfonici. Preparati ad ascoltare alcuni dei brani più amati disuonati per la prima volta da un'orchestra sinfonica.

Il primo concerto si terrà alle 20:00 del 4 febbraio presso la Salle Pleyel a Parigi, e vedrà la partecipazione esclusiva di due celebri compositori: Motoi Sakuraba e Go-Shiina. È possibile acquistare subito i biglietti a questo indirizzo. Inoltre, saranno disponibili in esclusiva 150 biglietti VIP che permetteranno agli spettatori di incontrare Motoi Sakuraba e Go Shiina dopo il concerto per una sessione di autografi e fotografie.