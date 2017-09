ha appena pubblicato un nuovo trailer per, approfittando del Tokyo Game Show attualmente in corso. La compagnia ha inoltre annunciato, tramite il filmato, che arriverà presto una fase di test beta per il nuovo gioco ispirato alla celeberrima serie manga e anime di Masashi Kishimoto.

Potete trovare il video riportato in apertura, lasciandovi alla visione ricordiamo che l'uscita di Naruto to Boruto: Shinobi Striker è prevista nei primi mesi del 2018 in tutto il mondo. Il gioco è attualmente in sviluppo per PS4, PC e Xbox One, mentre in Giappone uscirà soltanto in edizione PS4.