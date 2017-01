Un nuovo trailer per Torment: Tides of Numenera

hanno pubblicato oggi un nuovo trailer per, RPG fantascientifico in arrivo su PS4, Xbox One e PC. Il filmato, di circa tre minuti, mostra le meccaniche del gioco e le sue ambientazioni.

Torment: Tides of Numenera è il successore tematico di Planescape: Torment, e metterà il giocatore in situazioni di pericolo, dalle quali dovrà salvarsi evitando trappole e minacce e prendendo le giuste decisioni. Lasciandovi al filmato, che potete trovare in apertura, ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 28 febbraio, nei formati sopracitati.