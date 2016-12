Un nuovo trailer per Vampyr, action RPG di Dontnod

ha pubblicato un nuovo trailer cinematico per, action RPG in via di sviluppo presso, software house autrice die del più famoso

Il filmato, che potete visionare in testata, mette in risalto lo stile estetico ed atmosferico che caratterizza la produzione, mostrando ambientazioni, personaggi e scene cruente. Ricordiamo che il titolo è ambientato nel 1918 in una Londra infettata da una letale influenza spagnola. Il giocatore sarà chiamato, oltre che a combattere gli ostici nemici che incontrerà, anche a prendere importanti decisioni che incideranno pesantemente sul proseguo dell'avventura.

Lasciandovi alla visione ricordiamo che Vampyr arriverà su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2017.