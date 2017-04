Un nuovo video svela 10 cose da sapere su Sniper Ghost Warrior 3

: Con il lancio diall’orizzonte,ha pubblicato un nuovo video per aiutare i veterani ed i nuovi giocatori della serie ad entrare nelle linee nemiche del nuovo episodio di

Come si vede nel video, ci sono milioni di modi ed una varietà di stili differenti per portare a termine i propri obiettivi e completare il gioco. Controlla e modifica il drone, equipaggia un ampio arsenale, interroga i nemici ed esplora tre grandi mappe open-world piene di segreti da svelare e pericolose minacce – ma sei tu quella più pericolosa di tutte.

Sniper Ghost Warrior 3 racconta una storia di fratellanza, fede e tradimento in una terra bagnata dal sangue di una guerra civile. I giocatori vestono i panni di un cecchino americano, Jonathan North, che si trova nel nord della Georgia, vicino al confine russo. Ha una missione ufficiale ed una personale, trovare suo fratello. Esplora una vasta mappa open-world con clima dinamico ed il ciclo giorno notte che ha un impatto sul gioco e sulle decisioni. Equipaggiamento, armi, accessori, veicoli e droni personalizzabili. Sniper Ghost Warrior 3 sarà disponibile in Europa dal 25 aprile su PC, Xbox One e PlayStation 4.