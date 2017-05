Un'ora di gameplay per Minecraft Nintendo Switch Edition

non è ancora disponibile per l'acquisto, tuttavia l'azienda di Kyoto ha offerto allo youtuberla possibilità di mostrare in anteprima circa un'ora di gameplay del titolo

Nel filmato che trovate in apertura di notizia possiamo osservare alcune delle feature di questa nuova versione, che ci permetterà creare mondi fino a 13 volte più vasti rispetto all'edizione Wii U. Al lancio, purtroppo, non potremo trasferire le nostre creazioni da Wii U a Switch, ma Mojang sta lavorando per implementare questa funzionalità al più presto. Minecraft: Nintendo Switch Edition sarà disponibile a partire da domani. Per seguire tutti gli aggiornamenti e le novità, vi invitiamo a tenere d'occhio la scheda dedicata al gioco.