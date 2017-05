Un puzzle su Facebook per svelare il nuovo gioco degli autori di Murasaki Baby

Il team italiano, salito alla ribalta nel 2014 con, è attualmente al lavoro su un nuovo progetto che dovrebbe essere annunciato a breve. Da qualche settimana, lo studio sta pubblicando sui suoi canali social alcuni pezzi di puzzle che il nostro Francesco Fossetti ha provato a ricomporre per ottenere degli indizi...

E come potete vedere in calce alla notizia, qualche piccolo dettaglio è emerso: un'auto con i fari accesi abbandonata sul ciglio della strada, un tramonto che sfuma verso la notte nera e un pontile. Proprio in questa sezione mancano gli ultimi quattro pezzi del puzzle, che potrebbero probabilmente rivelare qualcosa sui personaggi del gioco o darci una idea più chiara sull'ambientazione.

Difficile per il momento saperne di più, certamente l'immagine ricomposta è decisamente affascinante. Tenete d'occhio la pagina Facebook di Ovosonico (e naturalmente, la home page di Everyeye.it) per scoprire quando lo studio renderà noti gli altri pezzi del puzzle e quando verrà finalmente annunciato il nuovo attesissimo progetto degli autori di Murasaki Baby.