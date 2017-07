Un ragazzo ha speso $41.000 per somigliare a Squall di Final Fantasy VIII

Amirul Rizwan Musa, un giovane imprenditore di 21 anni della Malesia, ha speso oltre 41 mila dollari in chirurgia estetica per somigliare a, il protagonista di. Riuscite a notare qualche somiglianza?

Conosciuto online con lo pseudonimo di Miyyo RizOne, Amirul lavora come modello e gestisce la propria compagnia di cosmetici, ma la sua popolarità è diventata un fenomeno virale quando i giornali hanno iniziato a diffondere la storia degli interventi chirurgici. Le critiche da parte del pubblico, però, non sono tardate ad arrivare: "Ho ricevuto numerose chiamate e messaggi da una certa fetta di pubblico che vorrebbe maledirmi. Peggio ancora, c'è chi è venuto a trovarmi solo per insultarmi faccia a faccia." dichiara Amirul Rizwan Musa ai microfoni di Harian Metro.

Un grave caso di varicella registrato all'età di 16 anni, inoltre, avrebbe sfigurato il volto giovane minandone l'autostima: "ero ossessionato dai personaggi degli anime, così ho deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per sentirmi meglio con me stesso"

In calce alla notizia potete vedere le foto di Amirul Rizwan Musa prima e dopo gli interventi di chirurgia plastica. Cosa ne pensate di questa storia?