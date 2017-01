Un rivenditore ha catalogato Mario Kart 8, Splatoon e Skyrim per Nintendo Switch

Continuano a trapelare nuove indiscrezioni sulla possibile line-up di: un rivenditore tedesco avrebbe catalogatoe altri titoli per la nuova console della grande N.

Stando alla (presunta) lista riportata in calce alla notizia, il retailer avrebbe catalogato i segenti giochi per Nintendo Switch: Dragon Quest X, Zelda: Breath of the Wild, Splatoon, Mario Kart 8, NBA (2K17?), Skyrim, un nuovo capitolo di Mario e di Sonic, Monster Hunter, Lego City Undercover e Just Dance 2017. Nella giornata di oggi è trapelato un altro rumor sui giochi che potrebbero essere svelati durante l'evento del 13 Settembre. Naturalmente vi invitiamo a prendere queste voci di corridoio con le pinze, nell'attesa che Nintendo annunci ufficialmente data di lancio, line-up e prezzo della nuova console.