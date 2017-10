Un rivenditore portoghese ha rotto il day-one di Super Mario Odyssey

Manca ancora qualche giorno al debutto di, la nuova e promettete avventura dedicata all'idraulico italiano più famoso del mondo.

Evidentemente l'attesa si è rivelata così spasmodica che un rivenditore portoghese ha persino rotto il day-one, mettendo in vendita una copia del gioco anzitempo. Non sappiamo molto altro dell'accaduto, ma a prova di ciò l'acquirente ha condiviso su internet una foto che ritrae la parte interna delle custodia, dove è perfettamente visibile l'artwork scelto per il packaging e la scheda contenente il gioco. Potete guardarla in fondo alla news.

Super Mario Odyssey uscirà esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 27 ottobre. Il titolo è già stato provato da alcune testate giornalistiche che, come prevedibile, sono rimaste affascinate dal lavoro svolto. Il magazine giapponese Famitsu, ad esempio, lo ha premiato con un fantastico 39/40 (10/10/9/10) mentre EDGE, la rivista inglese famosa per non essere di manica larga, ha premiato Super Mario Odyssey con un altisonante 10/10.

E voi, quanto lo attendete? Ammettetelo, sperate in una rottura del day-one anche in Italia!