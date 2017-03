Un rivenditore svela l'esistenza di Pikmin World per Switch

Il rivenditore olandese InterToys ha inserito in listino il misterioso e mai annunciatoper: la pagina del prodotto è stata successivamente rimossa, probabilmente poichè andata online per errore, in anticipo sui tempi.

Sappiamo che un nuovo gioco di Pikmin è attualmente in fase di sviluppo per Nintendo 3DS, che questo sia destinato ad arrivare anche su Switch? Nintendo, fino ad oggi, non ha fatto annunci in merito tuttavia non è escluso che un gioco della serie possa uscire anche sulla nuova console.

Il precedentemente annunciato Pikmin 4 sembra essere diventato a tutti gli effetti un reboot, almeno secondo gli ultimi rumor, restiamo quindi in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Nintendo.