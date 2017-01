Un sondaggio svela l'opinione degli sviluppatori nei confronti di Switch

La quinta edizione dello State of the Industry Survey, sondaggio condotto dalla Game Developers Conference e riportato dai colleghi di Gamespot, ha svelato, su un campione di 4.500 intervistati, l'opinione degli sviluppatori nei confronti die in particolare della sua natura ibrida.

Il 49% degli sviluppatori pensa che Nintendo Switch venderà più di Wii U (che, come sappiamo, ha deluso sotto questo aspetto); il 14% crede che invece farà peggio; e il restante 37% rimane indeciso sulla questione. Per quanto riguarda la principale peculiarità della console, ovvero il suo essere un dispositivo sia casalingo che portatile, sviluppatori e analisti hanno espresso il loro parere denotando un ottimismo generale, ma non un entusiasmo così tangibile come si sarebbe potuto credere. Il 19% degli intervistati crede che la sua natura ibrida sia di forte appeal; il 48% ritiene che possa essere d'impatto ma non in grado di "cambiare il mondo"; l'11% ritiene che i giocatori non saranno molto interessati a questa doppia funzionalità; e infine il 23% non ha saputo prendere una posizione marcata sull'argomento.

Voi che ne pensate? Siete fiduciosi nei confronti di Nintendo Switch? Intanto vi ricordiamo che domani, alle ore 05:00 italiane si terrà l'evento ufficiale di presentazione di Switch, durante il quale la grande N svelerà finalmente tutte le sue carte. Vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per non perdervi nessun aggiornamento.