Un Tales Of non ancora annunciato è in arrivo su Switch nel 2017

Durante l'annuncio degli ultimi risultati finanziari,ha mostrato un'immagine con il programma delle uscite previste per il 2017: tra queste viene menzionato un capitolo diin arrivo sunel 2017, almeno per quanto riguarda il territorio giapponese.

Tra gli altri titoli presenti nella lista, Bandai Namco ha confermato l'arrivo di Dragon Ball Xenoverse 2 su Switch, come aveva dichiarato con un comunicato ufficiale lo scorso Gennaio. Per quanto riguarda il capitolo di Tales Of in arrivo sulla nuova console Nintendo, non sappiamo ancora se si tratta di un'avventura originale o del porting di un titolo già uscito su altre piattaforme, come Tales of Zestiria e Tales of Berseria.

Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli dal publisher giapponese.