Un team 'fenomenale' è al lavoro su God of War, parola di Sony

Non c'è dubbio sul fatto chesia uno dei giochi più attesi per PS4, e soprattutto un titolo di punta per, che gli dedica particolari attenzioni e spazio. Di recente, in occasione del GameStop Expo di Las Vegas, il vice-presidente marketing diha dichiarato che il team al lavoro sul gioco è "fenomenale".

È stata proprio questa l'espressione usata da Asad Qizilbash, che ha spiegato inoltre che, dopo aver visionato un filmato del risultato dei lavori di Sony Santa Monica, si è reso conto che il team è "nel posto giusto al momento giusto", e secondo il suo parere, God of War saprà conquistare totalmente il pubblico. Vedere le capacità degli sviluppatori al lavoro sul gioco, lo rende certo di ciò.

Il vice-prestidente ha voluto precisare che questo God of War sarà "il più brutale in assoluto": i combattimenti sono cambiati rispetto agli scorsi titoli della serie, sono concentrati su scontri ravvicinati contro uno o due avversari alla volta, richiedono strategia e sono particolarmente cruenti. Inoltre, in questo nuovo capitolo, i giocatori avranno modo di conoscere anche aspetti più "calmi" di Kratos, e non solo i suoi momenti di furia.

Un ultimo dettaglio aggiunto da Qizilbash riguarda la "Leviathan Axe" del protagonista: essa è stata forgiata dagli stessi nani che hanno creato il martello di Thor (Sindri e Brokkr), e può essere migliorata.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Sony? Ricordiamo che God of War è atteso durante i primi mesi del 2018, in data non ancora specificata.