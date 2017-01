Un teaser di Injustice 2 preannuncia l'arrivo di novità il 17 gennaio

Tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco,hanno pubblicato un nuovo brevissimo teaser del gioco che si conclude con lo slogan "le linee sono riscritte" e annuncia l'arrivo di novità per il 17 gennaio.

Non sappiamo quale sia il tema dell'annuncio in questione ma non è escluso che Ed Boon possa annunciare (tra le altre cose) la versione Switch del gioco: il primo Injustice è uscito su Wii U con discreto successo di pubblico e critica e il sequel potrebbe arrivare anche sulla nuova console Nintendo. Injustice 2 è atteso su PlayStation 4 e Xbox One per il 16 maggio, altre versioni non sono state annunciate, almeno per il momento.