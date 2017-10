Un teaser presenta 'True End of Century RPG' per PlayStation 4 e PS Vita

ha pubblicato un teaser trailer per un nuovo GDR in arrivo su, momentaneamente intitolato. Il filmato ci permette di dare un primo sguardo alle ambientazioni del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Il video mostra un carro armato rosso sullo sfondo di uno scenario desertico, accompagnato da una voce narrante femminile: "Diversi decenni fa, quando tutto è andato distrutto...per mano di un cacciatore senza nome...un grido di morte...è stato propagato in tutto il mondo usando ogni linea di comunicazione. Uccidere l'intera umanità".

Dal momento che nel trailer non compare nessun logo associato a uno sviluppatore, attualmente le informazioni disponibili sul progetto sono molto limitate. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli sul gioco, cercando di capire se sarà un'esclusiva PlayStation o meno. Secondo voi di cosa potrebbe trattarsi?