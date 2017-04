ha da poco pubblicato un trailer dedicato alla colonna sonora di, che sarà disponibile per l'acquisto a partire dal prossimo 19 luglio in Giappone, sotto forma di disco blu-ray. Il filmato ci permette di rivedere alcune scene del gioco e ascoltare un breve medley dei brani.

Potete trovare il video riportato in apertura, il disco delle colonne sonore di Final Fantasy XII The Zodiac Age includerà non solo i file mp3 dei brani musicali, ma anche dei filmati in alta definizione del gioco. Al momento, purtroppo, non sappiamo se il disco arriverà anche in Occidente, ma restiamo in attesa di saperne di più.

Final Fantasy XII The Zodiac Age sarà disponibile a partire dal prossimo 11 luglio nel nostro paese, su PS4.