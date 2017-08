Un trailer per lo spazio sociale di Call of Duty WWII: il Quartier Generale

hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato aldi, lo spazio sociale in grado di ospitare fino a 48 giocatori contemporaneamente.

In quest'area si potranno svolgere diverse attività, ad esempio sarà possibile esercitarsi nel tiro al bersaglio (con classifiche competitive) e nelle Serie di Punti, scontrarsi in sfide 1 contro 1, sbloccare nuove divise militari, acquisire missioni giornaliere e settimanali, guardare in diretta le gare eSports nel Cinema, controllare le news e formare un gruppo di giocatori con cui partecipare alle attività multiplayer e zombie. Ricordiamo che Call of Duty WW2 uscirà il prossimo 3 Novembre su PC, PS4 e Xbox One. La beta, invece, si terrà 25 al 28 agosto su PlayStation 4 e dal primo al 4 settembre su PS4 e Xbox One.