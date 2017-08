Nella giornata di oggiha pubblicato uno story trailer inedito di. Il filmato, che potete osservare in apertura di notizia, ci offre una panoramica della trama di questo nuovo capitolo della serie picchiaduro.

In Marvel vs Capcom Infinite, i supereroi uniranno le loro forze e combatteranno su più fronti al fine di sventare la minaccia di Ultron Sigma e Jedah (direttamente dalla saga di Darkstalkers). Al lancio, il roster completo includerà 30 lottatori, fra cui figurano anche Dormammu, Firebrand, e Ghost Rider, annunciati di recente. Ricordiamo ai lettori che Marvel vs Capcom Infinite sarà disponibile dal 19 settembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC.