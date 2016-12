Un video di Digital Foundry mostra i migliori giochi per PS4 Pro

Digital Foundry ha pubblicato un nuovi video dedicato ai migliori giochi per. Il filmato, della durata di venti minuti, si sofferma sui titoli che meglio hanno saputo sfruttare le potenzialità della nuova console Sony.

Tra i giochi citati da DF troviamo Ratchet & Clank, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor, Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered, Battlefield 1, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Assassin's Creed The Ezio Collection, Titanfall 2 e Final Fantasy XV. Si tratta solamente di un piccolo assaggio delle potenzialità di PS4 Pro, in attesa di titoli che riescano a sfruttare al massimo le potenzialità della piattaforma, come Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games, in uscita a marzo in Europa.