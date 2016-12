Un video gameplay su PS4 Pro per la demo giapponese di Valkyria Revolution

La demo giocabile diè disponibile da pochi giorni sul PlayStation Store giapponese, e i colleghi di DualShockers hanno colto l'occasione per realizzare un intero walkthrough di questa versione preliminare distribuita gratuitamente da

Il filmato, che trovate in calce, vede il titolo girare su PS4 Pro e contiene una quantità smodata di cutscene: nel caso vogliate saltare subito all'azione, vi consigliamo di visionare il video a partire dal minuto 16:30. Le sequenze di gameplay permettono di dare un primo sguardo alle meccaniche di gioco di questo nuovo capitolo della serie che, seppur mantenendo gli elementi strategici, sembra voglia contestualizzarli in un approccio alla battaglia di stampo action. La musica che accompagna le scene e le battaglie, invece, è curata da Yasunori Mitsuda, compositore conosciuto per aver lavorato a Final Fantasy V, Chrono Trigger, Xenogears e molti altri titoli.

Lasciandovi alla visione del video gameplay, ricordiamo che Valkyria Revolution, disponibile a partire dal 19 gennaio in Giappone, uscirà in Europa nel corso del 2017 per PS4, Xbox One e PS Vita. Per tutte le informazioni aggiuntive sul titolo, vi rimandiamo alla nostra anteprima.