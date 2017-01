Un video gameplay di Yakuza 0 ci porta a Kamurocho

Manca ormai poco all'uscita diin Europa, e iniziano a comparire in rete diversi video gameplay della versione occidentale del titolo, pubblicati da coloro che hanno già avuto modo di mettere le mani sul titolo.

Il filmato che vi proponiamo in calce alla notizia ha una durata di circa 80 minuti e ci presenta in particolare il quartiere di Kamurocho, mettendo in mostra le meccaniche di esplorazione e dei combattimenti. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Yakuza Zero sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo martedì, 24 gennaio, in esclusiva su PlayStation 4.