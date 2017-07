Un video mette a confronto la Beta di PES 2018 con PES 2017

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un nuovo video gameplay in cui viene effettuato un confronto grafico tra l'multiplayer die la versione completa di. Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

Come potete vedere nel video, sia l'Open Beta di PES 2018 che PES 2017 sono stati giocati a 4K su Playstation 4 Pro, in modo da offrire un confronto alla pari in termini di risoluzione. Stando ai commenti dello youtuber, la Beta di PES 2018 sembra vantare una veste grafica più pulita rispetto al suo predecessore, oltre a un maggior livello di dettaglio per i modelli poligonali dei calciatori.

Ricordiamo che la versione completa di PES 2018 uscirà il prossimo 15 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360. Voi vi state divertendo con la Beta multiplayer?