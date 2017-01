Un video ci mostra i dungeon di Persona 5

Mancano ancora diverse settimane all'uscita diin Europa, maha deciso di allietare l'attesa dei fan pubblicando un filmato che presenta al pubblico i "Palace", ovvero i diversi dungeon che i protagonisti esploreranno nel corso dell'avventura.

Potete trovare il filmato, della durata di circa due minuti, riportato in apertura, il quale presenta le aree infestate dai nemici, i personaggi in battaglia ed i temi principali del gioco, le sue atmosfere e ambientazioni. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Persona 5 sarà disponibile a partire dal prossimo 4 aprile in Europa, su PS4 e PS3.