Un video mostra l'evoluzione del modello poligonale di Sonic

Sul canale Youtube diè stato pubblicato un video di 15 minuti in cui viene mostrata l'evoluzione del modello poligonale di, analizzando i vari capitoli 3D del gioco usciti nel corso del tempo. Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

Partendo da Sonic Fighter (uscito nel 1996 sui cabinati arcade), passando per Sonic Adventure (pubblicato nel 1998 su Dreamcast) e Sonic Generations (uscito nel 2011 su PC, Xbox 360 e PS3), il video ci mostra come è cambiato l'aspetto del porcoscpino blu attraverso i vari capitoli 3D della saga. Per quanto riguarda le future iterazioni del frachise, vi ricordiamo che per fine anno è atteso Sonic Forces, mentre questa Estate uscirà Sonic Mania su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e Nintendo Switch.