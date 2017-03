Un video mostra i primi 13 minuti di Mass Effect Andromeda (Attenzione: Spoiler)

IGN.com ha pubblicato un video che mostra i primi 13 minuti di gameplay di

Nel filmato (visionabile a questo indirizzo) possiamo vedere le primissime fasi dell'avventura, nelle quali il protagonista si risvelerà da un sonno criogenico durato ben 600 anni. Lasciamo a voi il piacere di scoprire il resto...

Mass Effect Andromeda sarà disponibile in Nord America dal 21 marzo e arriverà in Europa il 23 dello stesso mese, nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC. La prevista beta multiplayer è stata cancellata, il comparto multigiocatore verrà mostrato in azione durante il PAX East di Boston in programma dal 10 al 12 marzo.