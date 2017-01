Un video mostra Shovel Knight: Specter of Torment giocato su Nintendo Switch

Sul canale Youtube di GameXplain è apparso un nuovo video di gameplay per la versionedi, espansione dell'omonimo titolo che farà da prequel alle vicende raccontate nell'avventura originale.

Il filmato - proposto in calce alla notizia - contiene 12 minuti di gameplay tratti dalla versione Nintendo Switch di Shovel Knight: Specter or Torment, espansione che tra le altre cose ci farà vestire i panni di Specter Knight, uno dei boss presenti nel titolo originale. Ricordiamo che su Switch arriverà in esclusiva temporanea Shovel Knight: Treasure Trove, raccolta che include il gioco base e tutte le espansioni finora rilasciate (uscirà in seguito sulle altre piattaforme nel mese di Aprile).