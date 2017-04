Una bellissima illustrazione celebra il lancio di Bayonetta su PC

ha pubblicato una bellissima immagine diper celebrare il lancio della versione. L'illustrazione è stata realizzata dain persona, il character designer originale del gioco: la trovate in calce alla notizia.

Come potete vedere a fondo pagina, l'artwork ritrae i personaggi di Bayonetta e Jeanne in posa attorno al logo del gioco, con la data di lancio della versione Steam messa in evidenza nella parte superiore dell'immagine. Ricordiamo che la versione PC di Bayonetta, disponibile a partire da ieri, supporta la risoluzione 4K e il frame rate a 60FPS.

A questo punto è lecito domandarsi: dopo Bayonetta, altri titoli Platinum Games potrebbero arrivare su PC? Voi avreste delle preferenze particolari?