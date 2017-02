Una catena inglese utilizza le custodie Xbox per i giochi Nintendo Switch

Sta destando molta curiosità una foto pubblicata su Reddit e scattata in un negozio inglese della catena: il negozio in questione promuove i titoli di lancio per, utilizzando però le custodie dei giochi Xbox One.

Come potete vedere nell'immagine, sullo scaffale sono presenti vari titoli per Xbox One come Assetto Corsa, Titanfall 2 e The Witcher 3 Wild Hunt, in prima fila invece possiamo notare alcuni titoli di lancio di Switch tra cui 1-2-Switch e The Legend of Zelda Breath of the Wild, anche se ad una prima occhiata risulta difficile notarlo, poichè le custodie sono le stesse utilizzate per i giochi della console Microsoft.

Un responsabile della catena è intervenuto nel topic su Reddit per scusarsi con i giocatori, presto verranno esposte le custodie corrette. Un caso decisamente curioso, non motivato dal portavoce del gruppo ASDA.