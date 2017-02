Il venditore di eBay "sephiroth983" sta vendendo un codice per scaricare la versione digitale del primocon un prezzo di partenza fissato a 1.200 euro: secondo il venditore, si tratterebbe "" per poter riscattare il gioco da Steam.

Mafia è stato rimosso da qualche anno da Steam e da altri store digitali come GOG, GamersGate e Green Man Gaming, per motivi mai del tutto chiariti ma probabilmente legati a problemi con i diritti di sfruttamento del marchio.

La base è fissata a 1.200 euro, una cifra non certo bassa per un gioco digitale, nel momento in cui scriviamo il prodotto non ha ricevuto alcuna offerta, l'asta scadrà il prossimo 21 febbraio. Cosa ne pensate della cifra richiesta?