Una copia di Super Mario Bros. nuova di zecca è stata venduta per 30.000 $

Sul sito diè stata da poco battuta all'asta una copia dinuova di zecca per oltre 30.000 $. Per la precisione, l'acquirente si è aggiudicato il titolo ancora nell'involucro originale di cellophane per 30.100,44 $.

L'inserzionista DKOldies, commerciante di retro game della Pennsylvania da tempo nel settore, ha messo all'asta la copia di Super Mario Bros. con la modalità dell'asta senza riserva al prezzo iniziale di un solo centesimo. Drew Steimel, CEO della compagnia, ha ammesso che prima di separarsene la preziosa copia è stata ferma per diversi anni nel suo ufficio, così come altri titoli per Nintendo Entertainment System nuovi di zecca.

Una delle peculiarità di questa edizione è quella di avere una confezione perforata che permette di appendere il gioco sugli scaffali, e secondo un noto collezionista del forum NintendoAge, al mondo esisterebbero solo una dozzina di esemplari noti, e questa è una di quelle nelle migliori condizioni.