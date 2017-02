Una mappa di Rainbow Six Siege svela l'ambientazione del nuovo Assassin's Creed?

Da tempo si parla di una possibile ambientazione giapponese per: stando ai rumor più recenti, il prossimo episodio della serie sarà ambientato in Egitto ma non è escluso che il Giappone feudale possa essere una delle location scelte da, almeno secondo una teoria basata su un piccolo inidizio nascosto in

Un utente di Reddit ha scovato nella mappa Skyscraper un'armatura da samurai, zoomando sulla fibbia possiamo notare come questa rappresenti chiaramente il simbolo della Confraternita degli Assassini, da sempre logo della serie Assassin's Creed. Potrebbe trattarsi di un semplice easter egg, oppure Ubisoft ha voluto suggerire qualcosa di più?

E' troppo presto per dirlo ma secondo gli ultimi rumor il reveal del prossimo Assassin's Creed non dovrebbe essere troppo lontano, solo a quel punto avremo maggiori dettagli in merito.