Una nuova IP in arrivo su Xbox One? Phil Spencer si riferiva a Sea of Thieves

A inizio settimana,aveva dichiarato di avere "" riguardo la line-up Xbox One per il 2017, parlando dell'arrivo di un maggior numero di esperienze single player, di maggior varietà e del lancio di una nuova IP. Oggi il responsabile della divisione Xbox ha pubblicato un Tweet per chiarire le sue parole.

"Non voglio annunciare nuovi giochi su Twitter. La nuova IP a cui mi riferivo è Sea of Thieves", queste le parole pubblicate da Phil Spencer con un Tweet. Chiaramente, non possiamo escludere a priori l'arrivo di nuove proprietà intellettuali su Xbox One e Scorpio, tuttavia nel suo precedente messaggio Phil si riferiva al nuovo gioco Rare e non ad altre produzioni.