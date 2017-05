Tom Phillips ha pubblicato su Twitter l'immagine pubblicitaria di una nuova linea di peluche dei Pokemon in arrivo in Giappone. Fino a qui, niente di strano, se non fosse che il banner promozionale sembra contenere un riferimento a, titolo da tempo rumoreggiato ma mai annunciato ufficialmente.

Nell'immagine vediamo Pikachu intento ad osservare le stelle, da segnalare anche la tagline "Look Upon The Stars". Potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza, nelle ultime settimane però i rumor sull'esistenza di Pokemon Stella si sono moltiplicati e in tanti si aspettano una presentazione al prossimo E3 di Los Angeles.

Secondo alcune voci di corridoio, Pokemon Stars uscirà a novembre su 3DS e Switch, al momento però non ci sono conferme da parte di Nintendo.