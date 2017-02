Una riedizione di Persona 5 o un nuovo capitolo? Atlus lo chiede ai fan

La compagnia giapponeseha pubblicato da poco un sondaggio nel quale chiede al pubblico quale titolo gli piacerebbe di più vedere sugli scaffali prossimamente. Tra spinoff, remaster e nuovi capitoli di, le opzioni proposte sono sicuramente interessanti per i fan della serie

Tra le varie domande, il sondaggio chiede ai partecipanti quale titolo potrebbe considerare di acquistare, e tra le opzioni troviamo delle voci sicuramente interessanti: un ipotetico Persona 6, una riedizione di Persona 5 con nuovi elementi e scenari, un picchiaduro di Persona 5, un rythm game di Persona 5, il remake in HD di Revelations: Persona, il remake in HD di Persona 2: Innocent Sin / Eternal Punishment, il remake in HD di Persona 3, un rythm game di Persona 3, un sequel o un remake di Persona Q per altre piattaforme.

Naturalmente, il fatto che la compagnia abbia incluso queste opzioni in un sondaggio non significa che ognuna di esse sia realmente in sviluppo. Tuttavia, Atlus ha annunciato, un po' di tempo fa, di avere in programma numerosi annunci riguardanti la serie di Persona per il 2017. È quindi probabile che alcuni dei titoli elencati possa realmente essere in produzione. Quale sperate di vedere prossimamente sugli scaffali?