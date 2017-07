Una serie animata dedicata a Persona 5 arriverà in Giappone nel 2018

Durante uno speciale evento dedicato a(ospitato a Tokyo nella Katayanagi Arena),ha annunciato, una serie animata dedicata al Jrpg diin arrivo nel corso del 2018 in Giappone.

Per chi non lo ricordasse, A-1 Pictures è lo stesso studio dietro la realizzazione di diverse serie animate dedicate a Persona, inclusi gli anime di Persona 4: Golden, Persona 3 e il breve prologo animato che ha accompagnato il debutto di Persona 5 in Giappone. Per l'occasione, tutti i doppiatori originali della versione giapponese di Persona 5 collaboreranno alla realizzazione di questa nuova serie animata, mentre non è ancora chiaro se verranno introdotti (magari in futuro) i sottotitoli in inglese.

In calce vi abbiamo riportato il teaser trailer di Persona 5 the Animation.