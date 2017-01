Uncharted 4: 8.7 milioni di copie vendute dal lancio

è il giocodi maggior successo del 2016, con oltre 8.7 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal lancio, avvenuto a maggio dello scorso anno.

La cifra include le copie fisiche, i download digitali dal PlayStation Store e le unità vendute in bundle con PlayStation 4, il dato è aggiornato al 21 dicembre 2016. Il titolo Naughty Dog ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica ma non è riuscito ad aggiudicarsi il premio di Game of the Year ai Game Awards 2016, il riconoscimento è stato vinto da Overwatch di Blizzard. Ricordiamo che nel 2017 verrà pubblicato Uncharted The Lost Legacy, esperienza stand-alone basata su Uncharted 4 Fine di un Ladro.