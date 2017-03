Uncharted 4: annunciata una statua di Nathan Drake in edizione limitata

ha annunciato una nuova statua diin edizione limitata. L'action figure ritrae il famoso protagonista didurante un takedown aereo ai danni di un nemico corazzato. Al momento i preordini sono disponibili soltanto sul Playstation Store americano.

L'action figure è alta 20 pollici e verrà prodotta in sole 1500 copie, presentandosi come un oggetto piuttosto raro che farà la felicità dei collezionisti e degli appassionati di Uncharted: il prezzo è stato fissato a 350 dollari. Le immagini riportate in calce alla notizia vi permettono di dare un'occhiata alla statua da diverse angolature. Per rimanere in tema vi ricordiamo che recentemente sono state annunciate le statue di Lady Maria per Bloodborne, di Reaper per Overwatch e di Ludens (la mascotte di Kojima Productions).

Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.