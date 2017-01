Uncharted 4 è il Gioco dell'Anno per gli utenti NeoGaf

Ogni anno gli utenti del celebre forumorganizzano una votazione per eleggere il proprio, e oggi gli utenti timetokill and Cheesemeister hanno postato i risultati emersi dall'edizione 2016.

Davanti a tutti, si piazza Uncharted 4: Fine di un Ladro, quarto capitolo della saga sviluppata da Naughty Dog dedicata alle avventure esplorative di Nathan Drake e compagni. A seguire, troviamo DOOM di id Software, e Overwatch, hero shooter che ha fatto la fortuna di Blizzard. Di seguito, vi riportiamo i primi 20 classificati (l'elenco intero contiene in totale 301 videogiochi).

1. [PS4] Uncharted 4: A Thief’s End - 1964

2. [XB1][PS4] Doom - 1776,

3. [XB1][PS4] Overwatch - 1607

4. [XB1][PS4] Dark Souls III - 1393

5. [PS4] The Last Guardian - 1310

6. [XB1][PS4] Final Fantasy XV - 969

7. [XB1][PS4][PC] Titanfall 2 - 933

8. [XB1][PS4][PC] The Witness - 899

9. [XB1][PS4] Inside - 826

10. [XB1][PS4] Hitman - 657

11. [PS4] Ratchet & Clank - 581

12. [XB1][PS4][PC] The Witcher III: Wild Hunt – Blood and Wine - 564

13. [3DS] Pokémon Sun/Moon - 508

14. [XB1][PS4] Deus Ex: Mankind Divided - 447

15. [XB1][PS4][PC] Dishonored 2 - 438

16. [XB1][PS4][PC] Stardew Valley - 374

17. [XB1][PS4] XCOM 2 (Strategy) - 341

18. [XB1][PS4][PC] Battlefield 1 - 332

19. [XB1][PS4] Firewatch - 322

20. [3DS] Fire Emblem Fates - 317

Fra i vincitori per categoria, inoltre, troviamo: Hitman (Gioco Action dell'Anno), Uncharted 4 (Gioco d'Avventura dell'Anno), Street Fighter V (Picchiaduro dell'Anno), DOOM (FPS dell'Anno), Resident Evil 4 (Gioco Horror dell'Anno), World of Warcraft: Legion (MMO dell'Anno), Ratchet & Clank (Platform dell'Anno), The Witness (Puzzle Game dell'Anno), Forza Horizon 3 (Racing Game dell'Anno), Thumper (Rythm Game dell'Anno), Dark Souls III (RPG dell'Anno), Gears of War 4 (Shooter dell'Anno), Stardew Valley (Gioco Simulativo dell'Anno), FIFA 17 (Gioco Sportivo dell'Anno), XCOM 2 (Gioco Strategico dell'Anno).