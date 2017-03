Uncharted 4: mercoledì saranno svelati i dettagli del prossimo DLC gratuito

Nonostante siano impegnati nello sviluppo di Uncharted: The Lost Legacy , i ragazzi dinon hanno intenzione di interrompere il supporto alla modalità multiplayer di, che a breve riceverà un nuovo update gratuito.

La software house ha annunciato che condividerà i dettagli del prossimo DLC nel corso di un livestream su Twitch che si terrà mercoledì 15 marzo, a partire dalle 20:00 (orario italiano). In questa occasione gli sviluppatori illustreranno tutti i nuovi contenuti, che comprenderanno armi, elementi estetici e molto altro. Per il momento non abbiamo altre informazioni a riguardo, dunque non possiamo fare altro che attendere mercoledì per scoprire cosa ha in serbo Naughty Dog.